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金管會首季開罰2793萬年減5成 2家各罰300萬最重

2022/4/14 22:20
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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今年第1季開出70張罰單、罰鍰合計新台幣2793萬元，相比去年同期開罰件數大減22件、罰鍰金額更大減逾5成。今年有1家壽險、1家投顧各挨罰300萬元，為金管會第1季最大罰單。

金管會下轄銀行局、保險局、證期局3大業務局，今年第1季以證期局開出的罰鍰件數和金額最高，其次為保險局，銀行局首季未開罰，罰鍰件數、金額雙雙掛零。

證期局今年第1季對證券期貨業開罰10件、罰鍰金額708萬元，對上市櫃公司開罰46件、罰鍰金額780萬元，合計開罰56件、罰鍰金額1488萬元。

證券期貨業第1季被罰最重為丹尼爾投顧，因資金違規貸予他人、經營未經金管會許可業務、自行變更營業處所、業務人員違反專任規定等缺失，遭金管會開罰300萬元，創下投顧史上挨罰最重的案例。

群益金鼎證券、台銀證券、統一證券則各吃下72萬元罰單，並列證期局開罰榜第2名，理由均因未落實內控挨罰。

保險局今年第1季開罰14件、罰鍰金額1305萬元，保險業第1季挨罰最重案件為新光人壽，吃下300萬元罰單，國泰人壽、遠雄人壽、富邦人壽和兆豐產險則各挨罰120萬元，並列保險局第1季開罰榜第2名。

今年第1季金管會合計開罰70件，相比去年同期92件，大減22件；第1季罰鍰金額僅2793萬元，相比去年同期開罰5835萬元更大減52.13%。

去年金管會業務三局中，第1季開罰件數最多為證期局，達69件；罰鍰金額最高為保險局，罰鍰合計2650萬元。（編輯：楊蘭軒）1110414

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