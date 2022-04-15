股匯雙殺 新台幣重貶1.14角收29.118元
2022/4/15 18:05（4/15 18:20 更新）
新台幣匯率15日重貶1.14角，收盤收在29.118元。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北15日電）美債殖利率竄高，打壓股市氣焰，美國科技股收黑，台灣今天更上演股匯雙殺戲碼，台股大跌逾200點，新台幣匯率則重貶1.14角，收盤收在29.118元，台北及元太外匯市場總成交金額則為15.405億美元。
美國科技股重挫加上台積電法說行情失靈，台股今天收在全場最低17004.18點，下跌241.47點，驚險守住「萬七」大關。
外匯交易員表示，美國公債殖利率攀高、國際美元強勢，促使外資擴大賣超台股逾200億元，且在匯市偏向匯出，新台幣匯率受到拖累，今天以29.050元開盤後，走勢疲弱，貶破29.1元價位、盤中最低為29.152元，午後出口商進場拋匯，跌幅才得以稍微收斂。
新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.12角或0.73%，週線連4貶。
外匯交易員分析，美國聯準會官員持續放鷹，加速資金回流美元，但新台幣匯率已經貶破29元整數大關，近期可能區間稍作整理，短線偏弱格局則難以改變。（編輯：潘羿菁）1110415
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