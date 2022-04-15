投資人擔憂通膨惡化 亞洲股市收低

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（中央社首爾15日綜合外電報導）全球投資人擔憂通貨膨脹加劇，在華爾街股市領跌下，亞洲股市今天下挫。

包括美國、加拿大和英國等幾個主要經濟體的央行已開始升息以控制物價，但歐洲央行昨天仍維持刺激計畫和利率不變。

歐元為此跌至接近2年低點，不過歐元區股市受到提振；美國股市則在復活節假期來臨前回落。

亞洲股市也跟著低迷，今天是耶穌受難節，亞洲只有少數幾個股市開市。

分析師此前預期中國央行今天將降息，以支撐受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的經濟。但中國人民銀行維持利率不變。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示：「考慮到經濟大幅下滑以及中國領導人最近呼籲提供貨幣支持，這有點令人驚訝。」

「這突顯出央行不願積極放寬政策。但我們認為它沒有太多選擇，不久之後會採取更多行動。」

東京股市今天收盤下跌0.3%，上海股市收低0.5%，首爾和台北股市皆挫跌。

香港、雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都因假日休市。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110415