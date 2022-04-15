智擎胰臟癌新藥 取得中國上市銷售許可

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）智擎今天公告胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE）取得中國大陸新藥上市銷售許可，預計最快下半年可帶來營運貢獻；初期會先以自費市場銷售，預計明年進入醫保，可望為營運帶來強勁動能。

根據2020年世界衛生組織統計資料顯示，胰臟癌高居中國大陸新發癌症原因第8位，當年新發病人數達12萬4994人，是全球胰臟癌病患人數最多的國家；歐洲罹患胰臟癌人口約15.3萬人，日本約4.4萬人。

智擎胰腺癌新藥安能得加上5-FU/LV合併療法，獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）通過新藥上市許可，使用於胰腺癌病人在接受過標準藥物gemcitabine失敗後的治療。

智擎表示，初期將先以自費市場銷售，預計明年有機會進入醫保市場，屆時業績貢獻將較顯著，會是明年重要動能。

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智擎胰臟癌二線用藥ONIVYDE去年歐亞地區銷售分潤大幅成長，主要來自日本市場貢獻。法人預期，今年將持續雙位數成長，除了銷售分潤外，也會依照總銷售額訂定銷售里程碑金；第一筆2000萬美元已於2020年入帳，預計今年將拿到第二個銷售里程碑金，金額將不低於4000萬美元。

另外，智擎合作夥伴除了持續拓展新市場外，也積極開發新適應症，目前正進行兩項三期臨床試驗，包括小細胞肺癌二線用藥及胰臟癌一線用藥。其中，肺癌二線用藥預計在第3季解盲，目標明年拿藥證；胰臟癌一線用藥的全球臨床三期試驗結果，預計明年第1季出爐。（編輯：張良知）1110415