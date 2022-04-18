沈軾榮質疑違法處分群創 金寶：依法有據勿再抹黑

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（中央社記者吳家豪台北18日電）電子代工廠金寶前總經理沈軾榮有意爭取今年6月底改選的董事及獨立董事席次，今天宣稱金寶違法出售群創股票；金寶回應，均依照內部程序依法辦理，呼籲有心人士勿一再抹黑，若誣蔑、損害公司商譽，將保留相關法律追訴權。

金寶將於6月27日股東常會改選董事，金寶前總經理、現任董事沈軾榮提名7席董事、3席獨董名單，為金寶經營權之爭揭開序幕。

日前週刊媒體報導，金寶董事長許勝雄強調出售群創股票一切合法，但沈軾榮今天發新聞稿，質疑金寶去年出售群創股票案，交易金額逾新台幣3億元未經董事會通過，不但違反法令規定，又錯失60%漲幅，刻意於去年5月14日董事會開會前一日股價低點全數賣出，導致金寶大虧6.4億元。

沈軾榮表示，將「邀請產業專家、律師與會計師擔任董事及獨董，協助監督、健全金寶公司治理」。

對此，金寶發布新聞稿回應，金寶於1999年投資統寶光電，2010年統寶與奇美電及群創光電合併，合併後存續公司為群創，致金寶持有群創股票至今。

金寶指出，去年3月17日內部簽呈時，群創60日均價為新台幣14.75元，30日均價為15.57元，因此建議以不低於15.95元全數出售，總交易價格達2.68億元；因總額未超過3億元，依據金寶取處辦法，不用事先經董事會決議，因此並無外界所稱「2021年3月23日出售案簽核當日交易金額超過3億元，竟然未經董事會通過」的情事。

金寶表示，在處分群創股票過程中，群創股價走揚，金寶持有的群創股票一直到去年5月13日全數出售完畢，出售總價金達3.49億元，意外超過3億元門檻。

金寶依法在5月13日公告，但因董事會提案須在1週前通知，已過5月14日董事會提案日期，依辦法提報8月3日最近的一次董事會追認，一切均依內部程序辦理。

金寶強調，股票價格瞬息萬變，不宜以事後諸葛方式評議，且4月15日群創收盤價已回落到15.65元，股票總價值只剩2.63億元，已遠不及當初出售的總價金3.49億元。

金寶重申，「尊重並配合主管機關作業，正告有心人士勿一再抹黑，對任何誣蔑、損害公司商譽的行為，保留法律追訴權」。（編輯：潘羿菁）1110418