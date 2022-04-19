星展銀估美國聯準會續放鷹 5、6月均升息2碼

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）美國聯準會持續放鷹，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉今天指出，預估聯準會5、6月都會升息2碼，今年共升息9碼，不過升息對股市影響有限，投資策略依舊是「股優於債」。

星展銀行（台灣）今天舉辦2022年第2季投資展望線上記者會，陳昱嘉分析，儘管美國聯準會邁開升息步伐，市場也預期歐洲央行即將結束量化寬鬆，讓投資人擔心股市即將進入熊市，但從歷史經驗觀察，升息不會對股市造成顯著影響。

根據星展集團預測，聯準會接下來將持續升息，今年一共升息9碼，包含3月的1碼，5、6月分別2碼，下半年則每次會議升息1碼。

陳昱嘉進一步指出，1963年以來的數據顯示，相較於利率政策，經濟成長動能是否持續與股市表現才是正相關；目前市場普遍預估美國2022年經濟成長率可達3.7%、企業獲利可望來到15.8%，展望2022年第2季投資策略，星展集團維持「股優於債」的觀點。

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至於各國股市表現，陳昱嘉表示，美股部分，在全球數位化趨勢的支撐下，大型科技公司的成長不會因貨幣政策收緊而改變，且大型科技類股在近期賣壓中續呈穩健；星展在對美國經濟成長前景樂觀的預期下，維持對美股，尤其是科技型類股看好的觀點。

值得一提的是，星展這次投資展望調升對中國股市觀點至「看好」，陳昱嘉解釋，過去中國政策面比較不清晰且採緊縮措施，抑制大型科技股與大企業發展，不過中國國務院副總理劉鶴3月表示政府將採取措施支持經濟，提振市場信心；此外，2021年初以來，中國股市歷經大幅修正，如今風險報酬相對理想，因而對中國股市的看法轉佳。（編輯：林淑媛）1110419