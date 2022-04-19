亞股走勢分歧 香港重挫東京收小紅

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（中央社香港19日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧，香港股市重挫逾2%，東京股市則因日圓貶值小漲，市場還在衡量對中國經濟成長的憂慮與美國利率走高等議題。

中國昨天公布的首季經濟成長率超過市場預期，但政府警告未來面臨「重大挑戰」，因為上海和深圳等幾個經濟重鎮都受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城措施影響。

投資人還在考量中國決策官員力圖提振經濟的努力是否能抵銷北京當局清零政策的影響。SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「亞洲的關注焦點在於中國是否會放寬防疫政策以減緩封城措施的衝擊。」

東京股市日經225指數受日圓貶值激勵走高，終場上漲0.69%，收在26985.09點。首爾、台北、雪梨和新加坡股市也收紅。

不過，香港股市在4天連假後出現3週來最大跌勢，恆生指數重挫2.28%，收在21027.76點，主因市場憂心北京對科技業的嚴格管制以及中國的整體成長前景。上海股市也小跌0.05%，收在3194.03點。（譯者：林治平）1110419