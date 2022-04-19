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長榮國際改派榮運法人代表 李寬量接替戴錦銓

2022/4/19 18:59
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（中央社記者賴言曦台北19日電）長榮經營權之爭持續延燒，榮運今天公告，長榮國際改派榮運的法人董事代表人，將原本的前長榮國際總經理戴錦銓，改為前長榮鋼董事長李寬量。

長榮國際被視為長榮集團金庫，持有榮運8.45%股份。長榮「弟弟派」張國明、張國政拿下長榮國際後，已陸續更換長榮國際在長榮鋼、立榮航空的法人代表。

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不僅如此，被視為站在「弟弟派」一方的前長榮集團總裁張榮發第4子、星宇航空董事長張國煒14日被選為立榮航空董事長後，也改派立榮航空在長榮航太的法人董事為張國煒、星宇航空執行長翟健華。

雖然長榮國際今天更換在榮運的法人代表，但從股權結構來看，張榮發長子、「哥哥派」張國華掌握的長榮海運仍是榮運最大股東，持股達40.36%；預料榮運仍會由「哥哥派」掌握。因此，6月10日的長榮鋼7席董監事改選，恐怕才是這場經營權之爭的主戰場。（編輯：楊蘭軒）1110419

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