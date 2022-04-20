台電龍潭儲能案統包工程 東元團隊26億元得標

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）電機大廠東元今天表示，台灣電力公司公告，龍潭超高壓變電所（E/S）儲能設備系統案，由東元電機團隊以新台幣26億元得標；東元預計全案4月開工，2023年完工啟用。

東元電機董事長邱純枝透過新聞稿表示，龍潭超高壓變電所儲能設備系統屬於國家重要等級建設，能夠得標承攬統包工程，主要是東元電機擁有大型儲能系統的建置能力與經驗，團隊也結合國際儲能龍頭Fluence一起加入，未來可協助台灣穩定供電與永續服務，使台灣電力系統更加安全可靠。

東元指出，為配合2025年再生能源目標，台電規劃在自有場地建置160MW儲能案場，其中，龍潭超高壓變電所儲能系統是全台規模最大案場，裝置容量在全台29個超高壓變電所位居首位，規模達60MW，占台電自建儲能容量比重37.5%，也是全台345KV超高壓輸電線路的重要節點。

東元表示，全案預計4月開工，2023年完工啟用，案件提供台灣電力系統的輔助服務與穩定作用，有利於超高壓變電所與儲能系統介面整合與測試，使電力系統更加安全可靠。

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東元近年持續布局再生能源市場，在2015年跨足儲能領域，完成多起國內外儲能系統案件，連續3年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW，市占率已達35%，其中彰芳西島風場第一期的100MW陸上變電設備，已加入台電系統。

東元與Fluence自2020年以來，在台灣儲能市場合作，東元表示，Fluence有超過14年的儲能產品建置營運經驗，依據2021年IHS Markit全球市調報告，Fluence位居國際儲能市占率第1名，目前已建置或簽約的儲能系統超過4.25GW，遍及全球30個市場150多個案場，提供的營運服務超過2.9GW。（編輯：張均懋）1110420