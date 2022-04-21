查外資券商是否兩手策略 金管會：報告2日內提財委會

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（中央社記者謝方娪台北21日電）立委日前抨擊外資券商兩手操作，一方面發報告看多台積電、實際卻倒貨，要求主管機關進行調查。金管會今天證實已收到證交所提交的調查報告，將在近2日內將結果提交財委會。

國民黨立委曾銘宗3月21日在立法院財委會質詢指出，外資一方面發報告看好台積電，實際卻連18賣，無異於坑殺國內小散戶，要求金管會1個月內提交調查報告，金管會允諾請證交所進行了解後，證交所在3月下旬對外資券商發出問卷調查。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會證實已收到證交所提交的報告內容，將儘速在這1、2天內依循行政流程，正式提供報告給財委會。

媒體關注證交所提交的報告內容是否確實查到外資採取兩手策略，高晶萍表示，因目前還在進行程序中，且報告主要是交給財委會，不適合在此時間對外說明。

她也說，金管會對證券市場本來就負有監督管理責任，若發現有異常情況或影響投資人權益情事，金管會都會請證交所透過例行查核或例外管理進行相關了解。

金管會主委黃天牧日前在財委會表示，證交所已針對出具台積電分析報告的9家外資券商，要求4月23日以前提交書面說明，屆時會先確定外資券商是否確實有一邊喊買、一邊反手賣的情形，若有確實事證就會處理。

金管會證期局長張振山也指出，過往外資券商缺失態樣主要是將報告提供給非簽訂推介契約的客戶等，情節相對輕微，因此予以警告；此次調查完畢若有確實事證，將依法處理，不只是祭出警告而已。（編輯：林淑媛）1110421