房仲：都更壓縮供給 北市商辦租金料續呈漲勢

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（中央社記者賴言曦台北22日電）房仲業者信義全球資產今天表示，據台北市指標商辦租金實價登錄，近2年北市有26棟商辦大樓的租金創當棟紀錄。在陸續有大樓進行都更致供給緊縮下，預計商辦租金將續揚。

信義全球資產透過新聞稿指出，2020年至2022年間，台北市共有26棟指標性商業辦公大樓的成交租金創下當棟紀錄，其中以信義世貿商圈9棟為最多，另復興南京商圈4棟、松江南京商圈3棟、南京四五段商圈3棟、站前西門商圈3棟、敦北民生商圈3棟、敦南商圈則有1棟。

信義全球資產指出，信義世貿商圈會有最多棟的創記錄大樓，主因是聚集最多A級辦公大樓（A辦），其中有4棟大樓每坪租金單價水準逾新台幣3500元，包含台北101、華新麗華花旗大樓、新光信義金融大樓、遠雄金融中心。

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信義全球資產總經理柯宏安指出，疫情影響下，企業雖有遞延租賃搬遷決策，但近年台北市陸續有辦公大樓進行都更危老重建，使供給更緊縮，即便仍有新完工商辦大樓，但大多為自用，實際釋出市場的面積有限，讓區位及大樓條件好的指標性商辦租金持續上漲。

柯宏安建議，未來企業若有大面積辦公大樓需求，除考慮信義計畫區外，也可等待市區內正在拆除改建的大樓，或是往內湖科學園區、南港區、北投士林科技園區等腹地較大的新興商圈尋找。（編輯：翟思嘉）1110422