更多編輯台推薦新聞：
台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市國高中下週演練遠距教學 師生免到校
首頁 / 產經

房仲：都更壓縮供給 北市商辦租金料續呈漲勢

2022/4/22 11:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北22日電）房仲業者信義全球資產今天表示，據台北市指標商辦租金實價登錄，近2年北市有26棟商辦大樓的租金創當棟紀錄。在陸續有大樓進行都更致供給緊縮下，預計商辦租金將續揚。

信義全球資產透過新聞稿指出，2020年至2022年間，台北市共有26棟指標性商業辦公大樓的成交租金創下當棟紀錄，其中以信義世貿商圈9棟為最多，另復興南京商圈4棟、松江南京商圈3棟、南京四五段商圈3棟、站前西門商圈3棟、敦北民生商圈3棟、敦南商圈則有1棟。

信義全球資產指出，信義世貿商圈會有最多棟的創記錄大樓，主因是聚集最多A級辦公大樓（A辦），其中有4棟大樓每坪租金單價水準逾新台幣3500元，包含台北101、華新麗華花旗大樓、新光信義金融大樓、遠雄金融中心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

信義全球資產總經理柯宏安指出，疫情影響下，企業雖有遞延租賃搬遷決策，但近年台北市陸續有辦公大樓進行都更危老重建，使供給更緊縮，即便仍有新完工商辦大樓，但大多為自用，實際釋出市場的面積有限，讓區位及大樓條件好的指標性商辦租金持續上漲。

柯宏安建議，未來企業若有大面積辦公大樓需求，除考慮信義計畫區外，也可等待市區內正在拆除改建的大樓，或是往內湖科學園區、南港區、北投士林科技園區等腹地較大的新興商圈尋找。（編輯：翟思嘉）1110422

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載