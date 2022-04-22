台股價量結構不佳 法人：下週守萬七不易

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天下跌收在17025點，雖守住萬七，卻失守短期均線，量能續萎縮，高價股只剩「7千金」。法人表示，台股籌碼鬆動、盤勢不穩、行情保守，價量結構不佳，下週守住萬七大關不易，不排除OTC指數先破低。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等官員指出，5月初開會 將討論升息2碼，市場預期聯準會加速升息並擴大幅度，美股4大指數下挫，台股今天開低震盪，一度失守萬七大關，不過航運股和金融股回神強彈，台股跌幅收斂。

台股加權股價指數終場下跌102.86點，收在17025.09點，跌幅0.6%，守住萬七大關，但失守5日線約17038點和10日線約17078點等短期均線。

台股今天成交值持續維持低檔，來到新台幣2682.01億元，其中電子股成交值約1200.66億元，占大盤單日成交值比重約44.7%，航運股成交值539.63億元，占比約20.1%。

據統計，從3月21日至今天23個交易日中，台股僅有3個單日成交值超過3000億元，另有7個單日成交值低於2500億元，台股近期呈現量縮震盪格局。

高價股今天成為重災區，信驊一度觸及跌停2730元，終場收在2760元，大跌8.9%，跌破季線和半年線支撐，股王易主，矽力-KY重登股王；力旺也鎖住跌停1245元，失守短期和所有均線；原本台股「十千金」僅剩「7千金」，AES-KY、緯穎、富邦媒均失守千元大關，僅剩信驊、矽力-KY、大立光、祥碩、譜瑞-KY、力旺、旭隼股價還在千元以上。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，台股今天儘管跌幅收斂，不過高價股成為重災區，股王信驊還一度跌停，力旺終場鎖跌停，加上ABF載板三雄、第三代半導體概念股如漢磊等之前漲勢大的族群紛紛重挫，代表籌碼面開始鬆動，「這種盤勢很麻煩」。

儲祥生指出，高本益比個股成為殺盤重心，市場認為是美國聯準會升息鷹派訊息造成；但他認為，市場對5月美國聯準會升息2碼早有心理準備，今天台股主要是盤勢不穩，「一點風吹草動就跟著反應」，也是行情保守，連代表中小型類股的櫃買OTC指數今天也重挫1.62%，「差點破低」。

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展望台股後市，儲祥生指出，電子和科技類股表現差，台股人氣聚不起來，因為電子股是大盤上攻主力，具有攻擊特性，傳產股以基本盤為主，對大盤上攻幫助有限。

儲祥生表示，目前台股價量結構不佳，電子族群若不漲，大盤也沒機會反攻，且觀察今天盤勢，投資氣氛有改變的跡象，預期下週台股守住萬七大關不易，不排除OTC指數先破低，下週台股走勢仍須觀察電子股表現，美科技股超級財報週、台股電子股法人說明會動向將是關鍵。（編輯：黃國倫）1110422