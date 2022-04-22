台股外資轉賣投信連8買 土洋對作面板攜手大買華航

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天價跌量縮，守住萬七大關，外資轉賣、投信連8日買，土洋攜手大買華航、對作面板股，外資青睞航運和面板；累計農曆春節開紅盤迄今，外資賣超台股5942億元，投信買超1015億元，籌碼面土洋續對作。

台股加權指數今天下跌102.86點，收在17025.09點，成交值新台幣2682.01億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超227.3億元，其中自營商賣超27.65億元，投信買超16.29億元，外資及陸資賣超215.94億元。

根據統計，外資法人今天終結連3個交易日買超轉賣，4月迄今14個交易日，外資僅4天買超台股；4月迄今外資累計賣超台股近1729億元，累計農曆春節後開紅盤迄今，外資法人賣超台股達5942億元。

相較之下，投信法人連續8個交易日買超台股，4月迄今僅1天賣超台股；農曆春節開紅盤以來，投信僅4天賣超台股，期間買超累計達1015億元。

觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，華航、群創、友達、長榮、長榮航成為外資青睞前5大個股，分別買超1.89萬張、1.84萬張、1.24萬張、1.21萬張和9742張；陽明排名第6、外資買超6262張。

至於新光金、台企銀、台積電、元大金、中鋼、華新，則成為外資今天調節前6大個股，分別賣超4.09萬張、3.2萬張、1.63萬張、1.35萬張、9755張和9486張。

投信今天則大買華航、元大金、力積電、華新、國泰金、寶成等，其中買超華航1.36萬張，買超元大金近1.1萬張；相較之下，投信今天賣超群創、中鋼、彩晶和南紡等，其中賣超群創1.67萬張，賣超中鋼1.15萬張。

展望下週台股上市櫃公司動向，包括盛群、友達、力成、敦泰、智原、旺宏、聯發科、聯電、譜瑞-KY、瑞儀、日月光投控、立積、台達電、穩懋、精測等電子和科技股，將舉行法說會。

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下週也是美股科技股財報週，包括Google、3M、德州儀器（TI）、微軟（Microsoft）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、蘋果（Apple）等重量級企業，將陸續公布財報。

法人指出，台股短期均線、月線和季線均呈現下彎，壓抑大盤短期走勢，下週進入美股科技股超級財報週，牽動相關台廠股價表現，觀察今天晚間美股走勢，若美國聯準會（Fed）加速升息訊息持續影響美科技股走勢，台股下週恐續弱勢震盪築底。（編輯：黃國倫）1110422