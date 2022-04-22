負面因素疊加使A股震盪 官方連放訊號穩股市

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）中國A股近日在降息落空與疫情衝擊等多重因素下，出現較大震盪。為穩定市場，中國官方接連釋出訊號，證監會更連續兩天舉行會議，稱經濟長期向好沒有改變，要激發市場活力。

受到多重負面因素影響，近期中國A股市場情緒低迷，令不少投資人直呼「韭菜太難了」。

據極目新聞報導，今年以來，創業板已經跌掉了30%以上，除了因為大宗商品漲價、部分企業業績公告不如預期及疫情影響，央行降準幅度低於預期、降息期待落空，都成為A股持續走低的原因。

報導引述浙江大學國際聯合商學院數字（數位）經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林分析，「這一輪降準的作用可能總體來看比較有限，不能從根本上激發投資需求，並沒有讓股市逆轉的作用」。

另據華夏基金分析，市場大跌體現了短期信心的不足，投資者對部分負面因素仍然較為憂慮。第2季面臨的經濟成長挑戰較第1季更大，市場也在期待穩增長政策有進一步的加碼。

此外，美國通膨壓力較大，美國聯準會5月升息2碼幾乎成定局，對於中國國內貨幣寬鬆政策空間有所掣肘；近期美元指數飆升，對人民幣匯率的擔心也有所升溫。

綜合香港01、證券時報報導，在股市持續疲弱、投資人信心不足的情形之下，中國官方也頻頻釋放信號，試圖安撫投資人並穩定市場。中國證監會還連續兩天召開會議，向市場與投資人喊話。

證監會21日召開機構投資者座談會，分析當前中國內外經濟金融形勢，並稱中國經濟長期向好的基本面沒有改變，當前和今後的一段時期，資本市場發展還處於重要戰略機遇期。

中國證監會主席易會滿22日下午主持黨委會議，會中強調要及時回應市場關切，引導市場預期，激發市場活力、潛力，進一步提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行。（編輯：楊昇儒）1110422