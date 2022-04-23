循環經濟助淨零 廢棄物清除與再利用有新規

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）2050淨零碳排是全球趨勢，政府也加速推廣循環經濟，經濟部預告事業廢棄物再利用管理辦法部分條文修正草案，未來業者若要清除廢棄物，必須委託領有許可證的機構，同時要求再利用的產品維持一定品質。

減碳浪潮來襲，根據國發會公布的2050淨零轉型路徑圖，循環經濟為製造部門減碳的方式之一，包括紡織業導入使用循環再生材料、鋼鐵業增用廢鋼材為替代原料，同時推動循環產業園區，兼顧經濟與環境發展。

經濟部日前預告事業廢棄物再利用管理辦法部分條文修正草案，強化廢棄物清運管理，根據現行法，只要是合法的運輸業，就能受託清除事業廢棄物；修法後，必須領有廢棄物共同清除許可證的機構才可受託清除。

不僅如此，再利用的產品必須進行品質檢測，符合者才可銷售或使用，否則仍為廢棄物。

舉例來說，食品加工廠在生產過程中，會有果皮等多餘的殘渣，若要作為肥料使用，必須符合品質檢測標準；又或者電廠在發電過程中會產生煤灰，若要摻到混凝土中使用，必須符合CNS規定。

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而管理辦法修正後，也強化追蹤特定用途的再生粒料流向管理，經濟部官員說明，鋼鐵業者在煉鋼過程中會產出爐渣，可作為砂石使用，多用於道路工程，條文要求運輸車輛要裝設GPS系統，業者也要提出申報。

此外，為推動事業廢棄物再利用，經濟部將漿紙紙渣納入附表，官員說明，過往造紙廠在生產過程中會產生紙渣，若要再利用必須申請許可，考量漿紙紙渣回收再利用的技術已相當成熟，納表便於業者執行。（編輯：潘羿菁）1110423