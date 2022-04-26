中砂首季獲利創新高 今年營收估成長5%至15%

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）中砂第1季稅後獲利新台幣3.13億元，創單季歷史新高，每股稅後純益2.2元。展望今年，中砂預估營收成長5%至15%，毛利率32%至38%，營業淨利率16%至22%。

中砂今天公布第1季綜合損益，首季合併營收16.45億元，創單季新高，季增7.1%，年增12.3%；首季合併毛利率35.5%，創單季新高，季增2個百分點，年增7.4個百分點。

中砂第1季合併營業利益3.25億元，營益率19.8%，季增1.9個百分點，年增7.2個百分點，是2017年第4季以來高點；首季稅後獲利3.13億元，季增37%，年增110.6%，創單季新高，每股稅後純益2.2元，優於去年第4季的1.62元和去年同期的1.05元。

中砂表示，砂輪事業部受惠機械業及電子業相關高階產品比重上升，部分產品漲價，第1季營收占比17%；鑽石事業部鑽石碟產能及出貨增加、市占率提高及3奈米新規格營收增加，首季營收占比32%；晶圓事業部產能持續滿載，受惠測試晶圓比重增加、新台幣匯率貶值及部分產品價格調漲，首季營收占比44%。

展望今年營運，依中砂27日法人說明會資料顯示，公司預估今年營收成長5%至15%，毛利率約32%至38%，營業淨利率約16%至22%。

從事業群來看，在ABU砂輪事業部，中砂表示不排除續提高部分產品單價，因應原材料成本上漲，預估今年營收增加5%至15%。

在DBU鑽石事業部，中砂表示，因應客戶需求增加及市占率提高，到今年底鑽石碟產能預計增加20%，今年營收預計增加10%至20%。

在SBU晶圓事業部，中砂預估今年矽晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片持續滿載，預估今年營收增加5%至15%。

中砂預計6月22日召開股東常會，擬每股配發現金股利2.8元；以去年每股稅後純益4.78元計算，現金配發率約58.6%。（編輯：張良知）1110426