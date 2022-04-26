東聯投資4.09億元 參與亞東石化現金增資案

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（中央社記者潘智義台北26日電）東聯化學副總經理蔡鎮江今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，董事會決議依原持股比例13.7%，參與亞東石化現金增資案，取得約4萬952張亞東石化股份。

蔡鎮江說明，亞東石化為支應營運資金需求及健全財務結構，決議辦理現金增資新台幣30億元，東聯評估目前投資策略及亞東石化未來發展，除利益迴避董事未參與討論表決外，其餘出席股東決議以新台幣4億951萬7仟元，參與亞東石化現金增資案，每股交易金額10元，取得約4萬952張。

蔡鎮江指出，主要產品乙二醇市況不佳，供過於求，加上中國封控，浙江新廠將可能延至第4季才會完工。

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他分析，疫情影響紡纖布市場，原料聚酯纖維及更上游乙二醇都遭受波及，雖然乙二醇產線可彈性調整乙二醇、環氧乙烷的產出量，但整體而言，市況仍然不佳。

他解釋，乙二醇原料乙烯及上游的石油腦價格自高檔回跌，北美乙烯經運輸來亞洲價格約每噸1300美元，價格受運費影響，但也已反映原料石油腦價格下跌影響；而石油腦每噸已從1100美元跌至近900美元，卻因俄烏戰事，再降也不易。（編輯：黃國倫）1110426