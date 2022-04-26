今年度增設分支據點 32金融機構符合申設資格

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（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會統計，2021年度共有3家金融機構申設6處分支據點獲准，不過目前均尚未完成設置。另今年度共有32家金融機構符合申設分支據點的財業務門檻，將可在今年5月和11月向金管會申請增設分支據點。

台中銀行去年5月向金管會申請增設1處分支機構，於去年7月取得金管會核准，陽信商業銀行、淡水一信去年11月分別向金管會申請增設3處和2處分支機構，於今年1月取得金管會核准。截至目前為止，6處據點均尚未完成設置，也並未向金管會申請展延。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，依照規定，業者取得核准後必須在1年內開業，上述據點應該今年都會完成設置；他也說，過往申設分支機構的業者都沒有取得核准後放棄過，即有申設都會完成設立。

金管會資料顯示，本國銀行分行總家數於2014年達到高峰3460家，後續有4年銀行裁撤分行都多於申設，分行總家數大致呈下滑走勢，自2018年至2021年，國銀分行總家數約維持3403家左右。

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截至2021年12月底，銀行分支機構家數前5大為合庫銀269家、一銀187家、華銀185家、彰銀184家、國泰世華銀164家；信合社分社家數前5大依序為台中二信22家、高雄三信21家、新竹一信19家、花蓮二信18家、淡水一信16家。

依「金融機構國內分支機構管理辦法」規定，符合財業務指標條件的銀行和信用合作社可在每年5月和11月向金管會申請增設分支機構，今年度申設分支機構的金融機構前3年（2019年至2021年）平均稅前淨值報酬率須達8.32%，金管會統計共12家銀行和20家信合社符合申請條件。（編輯：楊凱翔）1110426