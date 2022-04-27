陽明海運1.1萬TEU級新船交付 最快29日投入美西航線

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（中央社記者賴言曦台北27日電）陽明海運與正榮汽船株式會社合作布建14艘1.1萬TEU級（20呎櫃）貨櫃輪，今天正式竣工交付第10艘新船納明輪，預計最快29日投入美西航線首航，陽明海運表示，新運能有助公司靈活調度派遣，讓艙位效用最大化。

陽明海運今天發布新聞稿表示，為因應中長期營運發展，陽明海運透過與專業船東正榮汽船株式會社合作方式布建14艘1.1萬 TEU級貨櫃輪，納明輪為此系列第10艘交付的新船，並由正榮汽船株式會社於7日在今治造船廣島船廠完成新船命名擲瓶。

陽明海運說明，納明輪可裝載約1萬1860個20呎標準貨櫃，配備有1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節。

陽明海運指出，納明輪配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式（twin-island）設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效。

陽明海運提到，且船長及船寬較短的設計特性，將加速碼頭靠泊效率，也可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

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陽明海運表示，這系列船舶加入陽明船隊有助於整體船齡年輕化，也達到節能省油及降低單位成本的綜效，納明輪投入船隊後，與同型船分別配置於陽明海運美西南航線PS6、美西北航線PN2與PN3及南美航線SA3，有助於陽明公司船隊靈活派遣、最大化艙位效用。

陽明海運表示，納明輪首航將於29日投入亞洲往返美洲PS6航線，靠港依序為青島、寧波、釜山、洛杉磯、神戶、青島。（編輯：潘羿菁）1110427