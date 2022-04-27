外資出走股匯齊跌 新台幣放量貶值創逾19月新低

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）外資倒貨不手軟，今天再次大舉賣超台股並匯出，導致台灣再度上演股匯雙跌的戲碼。台股終場重挫341點，新台幣盤中驚見29.4元價位，收盤則收在29.396元，貶8.6分，創下逾19個月新低紀錄。

美股延續近期頹勢，道瓊指數大跌809點，那斯達克指數跌幅直逼4%，創2020年9月以來最糟表現。

受到美股拖累，台股今天盤中一度大跌425點，下探16219.41點，電子股為殺盤重心，但近午盤跌勢收斂，終場下跌341.44點，收在16303.35點，險守16300點關卡。

外匯交易員直言，月底出口商拋匯實質需求出籠，使得新台幣今早以29.360元開盤後，儘管台股重摔，匯價仍有些支撐，盤中最高為29.350元，但午後外資匯出力道轉為積極，促新台幣跌幅擴大，貶破29.4元價位、最低至29.402元，終場以29.396元作收，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.185億美元。

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「現在新台幣沒什麼不貶的理由」，外匯交易員分析，美國聯準會下週舉行利率決策會議，市場普遍認為聯準會將積極升息及縮表，美元指數也已向上挺進至102；從目前聯準會反應來看，決策似乎「追著市場走」，這將加速資金流向美元資產，並讓非美貨幣難以脫離疲弱走勢。

外匯交易員表示，下週會是比較關鍵的時間點，聯準會決策內容將牽動市場反應，但在大趨勢不變的情況下，新台幣匯率不排除很快會看到29.5元。（編輯：楊蘭軒）1110427