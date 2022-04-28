住展：都會區素地少 近期建案地主不乏公益團體

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（中央社記者賴言曦台北28日電）住展雜誌研發長何世昌今天表示，因都會區內開發飽和、素地減少，讓非營利公益團體，甚至公營事業成為建商合作的對象，身分特殊地主參與開發的建案愈來愈多。

住展雜誌今天透過新聞稿發布統計，近年地方政府、民間傳產、國營事業如台電、台鐵與中華電信，乃至於非營利的公益團體、宗教法人等機構，與建商攜手進行土地開發或推案，且大多透過都更或危老重建等方式進行開發。

住展表示，公益團體部分，如財團法人台灣省私立台灣盲人重建院的北部總院開發案「瀚羽蒔光」，總案量新台幣25億元。台北市「青田618」原址建築物為Hijas耶穌孝女會所有，與潤泰建設合作以都更方式重建後平均開價達每坪192萬元。

住展指出，民間傳統產業部分，台北市「大承」原址為老牌的中和紡織總部大樓都更案，該案是少數規劃為豪宅的重建案之一，並保留中和紡織舊建物的巴洛克建築立面和屋頂。

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住展提到，公辦都市更新方面，近期較具指標性的建案是台電公辦都更案「全坤X101」，總案量28億元。另中華電信旗下光世代建設青埔案決定與遠雄建設合建開發，基地面積約3596坪，今年下半年將公開賣銷。

何世昌指出，異業進軍房地產業蔚為風潮，尤其是傳產業舊廠經重建後資產大翻身，讓各路人馬搶進這塊市場，接著還有太子汽車、冠德建設都更案、正大尼龍、華固建設都更案等，預料新建案市場供給量有撐。（編輯：郭無患）1110428