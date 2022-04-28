元太看好減碳趨勢下電子紙市場 不排除再擴新產能

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（中央社記者潘智義台北28日電）電子紙廠元太科技董事長李政昊今天表示，看好節能減碳趨勢下，電子紙標籤、電子紙閱讀器市場前景，除正擴充新產線外，不排除再擴新產能；另中國封控影響在可控範圍。

李政昊今天在Touch Taiwan智慧顯示展記者會指出，台灣、美國、中國揚州廠都在擴充產能；看好柔性電子紙市場，技術上一種是將聚醯亞胺（PI）直接印刷在玻璃上，一種是拉成PI膜再貼到液晶玻璃，PI可支援各類顯示技術，目前PI相關產品都在台灣生產。

元太總經理甘豐源說明，去年談到台灣廠增3條電子紙材料新產線當中，第1條已經量產，另兩條可望在第2季底完成，並貢獻下半年營收。

對於中國因應疫情採取封控措施，甘豐源解釋，中國封控多少有影響，經歷去年斷料危機，又有新的物流問題，但跟客戶、供應商合作，將出貨的港口、機場轉移，移往某些省份可出貨的港口或機場，但路徑較長，成本稍增加，不過仍在可接受範圍。

李政昊強調，客戶不能斷料、斷線，所以，一定要出貨，增加的費用還在可接受範圍。

對於友達推出膽固醇液晶技術，似有與電子紙在電子標籤競爭的態勢，李政昊直言與友達是合作夥伴，膽固醇液晶技術約在10年前從富士通引進市場，但元太並沒決定要購買技術，只因相當看好電子紙技術，電子紙標籤的解析度達300PPI甚至走向400PPI，比膽固醇液晶表現好。

雖然彩色電子紙在電子標籤滲透率很高，但他認為，黑白產品仍有存在價值，目前擴充產線仍以彩色電子紙居多。

他指出，彩色電子標籤比黑白產品便宜，採印刷式技術的彩色電子紙，可維持黑白電子紙的解析度與質感，且未來彩色的顏色種類會更多，彩色電子紙也可秀黑白，所以買彩色電子紙標籤的客戶會更多，但黑白產品應不會消失。

不過，他坦言，目前電子紙閱讀器以黑白產品為主，主因產能不足，且後續會有新的產品推出，所以暫不進一步大量擴充產能。

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元太電子紙技術應用在BMW概念車，可以變色的汽車外表相當吸睛，因電子紙應用範圍很廣，可放在任何產品表面，例如手機背蓋也是很好選擇。

節能減碳方面，李政昊說明，元太獲國際組織認證，為99.93%屬綠色技術的公司，以產品耗電量影響碳排來看，紙本書是電子書10萬倍碳排量、液晶顯示器為50倍碳排；紙張標籤是電子紙標籤的6萬倍、液晶電子標籤是電子紙標籤的1萬倍，液晶看板則是電子紙看板20倍碳排。（編輯：張均懋）1110428