衝全球智慧醫療 施振榮：醫界電子人才應跨域合作

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）COVID-19疫情肆虐全球逾2年，生技業發展受到前所未有關注。宏碁已正式進駐國家生技研究園區，創辦人施振榮今天表示，台灣應積極推動醫界與電子領域人才的跨域合作，迎接智慧醫療全球化新契機。

進駐率超過9成的國家生技研究園區，今天舉辦招商暨人才與技術媒合會，集結超過40間生技生醫新創公司及團隊參與，由中央研究院院長廖俊智、前副總統陳建仁、宏碁集團創辦人施振榮、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲等人共同揭開序幕。

廖俊智表示，這場活動不僅向外界展現國家生技研究園區的發展量能，提供進駐廠商及團隊展演舞台，也能藉此與國內外藥廠及加速器進一步交流技術及合作鏈結，協助台灣生技生醫新創團隊躍上國際。

台灣資通訊大廠宏碁集團已於今年2月正式進駐園區，施振榮今天出席人才與技術媒合會時，以「台灣智慧醫療全球化的契機及挑戰」為題發表演講。

施振榮指出，台灣擁有最優秀的醫界人才，加上已在國際勝出的電子領域人才，未來電子醫材及智慧醫療都是產業發展的大趨勢，兩組人才正好可以跨域合作迎接智慧醫療產業全球化的新契機，為社會創造更高的新價值，也對全人類做出更多貢獻。

中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，國家生技研究園區自2018年底營運至今，多達40家聚焦於新藥開發、精準及智慧醫療公司進駐，整體市值達新台幣3332億元，許多新創在研發及募資上皆有突破性成長。

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其中包括免疫功坊完成新台幣6.7億元A輪募資；矽基分子電測研發COVID-19病毒快速檢測晶片，3分鐘精準驗出COVID-19病毒；新析生技以AI技術精準補捉蛋白質，完成Pre-A輪1.3億元募資；宏碁正式進駐，將研發客製化癌症疫苗，提供病患最適化治療。

涂醒哲則指出，生物技術開發中心與生物科技製藥企業安進（Amgen）攜手次世代雙特異性抗體藥物的合作，與日本CMIC集團進行生物藥生產技術合作與商務推廣，在今年DEMO DAY的1對1國際媒合會中，揭露針對國際精準醫療市場而開發的兩大關鍵技術CD73mAb及標的蛋白降解技術研發成果，受到諾華、必治妥施貴寶及AZ等廠商青睞，進一步洽談合作機會，搶攻規模於2025年可望達到1344億美元的精準醫療市場。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1110428