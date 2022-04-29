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IDC：首季智慧機出貨年減8.9% 連3季衰退

2022/4/29 16:22
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（中央社記者江明晏台北29日電）IDC報告指出，2022年首季全球智慧機出貨量年減8.9%，連3季衰退，主因受到俄烏戰爭、中國封城和供應與物流等挑戰；排名上來看，三星、蘋果在全球出貨量上仍蟬聯第一與第二。

根據IDC「全球行動電話季度追蹤報告」的最新初步數據指出，2022年第一季全球智慧型手機出貨量，相較去年同期衰退8.9%，這也是智慧型手機市場連續3季衰退，首季出貨量降到3.141億部。

IDC表示，第一季些許下降是預料之中的事情，市場持續面對供應和物流挑戰，所有地區的消費者情緒，特別是中國的消費者情緒，普遍是負面的，圍繞通貨膨脹和經濟不穩定的嚴重擔憂，抑制了消費者的支出。

現在再加上零組件和運輸成本的上升，以及最近上海的封城，都加劇已很困難的局面。除此以外，俄羅斯入侵烏克蘭，使得該地區受到影響。考慮到所有這些不確定因素，大多數OEM製造商在2022年採取了更加保守的策略。

IDC指出，從區域角度來看，烏克蘭、俄羅斯和東歐其他地區明顯受影響，中歐和東歐（CEE）地區在首季下降近20%，然而，從出貨數量來看，中東歐只占全球出貨量的6至7%和營收的5%。全球出貨量的最大縮水來自中國和亞太其他地區，占全球所有出貨量的近一半，在2021年第一季下降了12.3%。

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IDC的研究發現，三星和蘋果掌握供應鏈的狀況比競爭對手要好一些，這進一步影響到了其他廠商的發展，但預料減少的需求都不會消失，只是需求何時恢復的問題。

儘管大環境充滿挑戰，但手機品牌排名在2012年第一季沒有太大的改變，三星處於領先地位，市占23.4%，這也是自2018年第一季以來的最高市占表現，蘋果以18%位居第二，而中國廠商小米、OPPO和vivo分別以12.7%、8.7%和8.1%的市占排名第3到第5名。（編輯：黃國倫）1110429

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