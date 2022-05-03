華新焦家將進駐中光電 焦佑麒可望成為董事

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（中央社記者潘智義台北3日電）面板廠彩晶持有背光模組廠中光電近10%股權，彩晶董事長焦佑麒可望在中光電6月10日股東常會董事改選後，成為中光電董事。

中光電在4月13日公告董事候選名單中，華新麗華集團旗下面板廠彩晶董事長焦佑麒也在其中，由於應選7席董事（4席一般董事、3席獨董），提名7席，並無超額競選。

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彩晶1月中公布重訊顯示，本身與子公司華俐投資公司、子公司瞳彩投資公司及子公司彤欣投資公司分別持股中光電比例為4.19%、3.04%、1.29%及1.26%；目的為提升資金運用效率。彩晶並於2月24日公告，擬於1年內再投資中光電，金額新台幣25億元內。

法人指出，雖然彩晶與子公司合計持有中光電股權約9.78%，中光電現有經營團隊持股逾10%，但焦佑麒此次獲提名參選中光電董事，為中光電現有團隊提名，本次改選不影響經營權。（編輯：楊蘭軒）1110503