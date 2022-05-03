更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土3萬35例 增5死、73中重症
首頁 / 證券

華新焦家將進駐中光電 焦佑麒可望成為董事

2022/5/3 11:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北3日電）面板廠彩晶持有背光模組廠中光電近10%股權，彩晶董事長焦佑麒可望在中光電6月10日股東常會董事改選後，成為中光電董事。

中光電在4月13日公告董事候選名單中，華新麗華集團旗下面板廠彩晶董事長焦佑麒也在其中，由於應選7席董事（4席一般董事、3席獨董），提名7席，並無超額競選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彩晶1月中公布重訊顯示，本身與子公司華俐投資公司、子公司瞳彩投資公司及子公司彤欣投資公司分別持股中光電比例為4.19%、3.04%、1.29%及1.26%；目的為提升資金運用效率。彩晶並於2月24日公告，擬於1年內再投資中光電，金額新台幣25億元內。

法人指出，雖然彩晶與子公司合計持有中光電股權約9.78%，中光電現有經營團隊持股逾10%，但焦佑麒此次獲提名參選中光電董事，為中光電現有團隊提名，本次改選不影響經營權。（編輯：楊蘭軒）1110503

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族