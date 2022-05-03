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華新科第1季獲利18季次低 每股賺1.79元

2022/5/3 18:55
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）被動元件大廠華新科第1季稅後獲利新台幣8.66億元，是18季以來次低，每股基本純益1.79元。展望第2季，法人預估華新科第2季業績略增，第2季稼動率小幅增加。

華新科今天下午公布第1季合併財報，單季合併營收97.16億元，較去年第4季90.11億元成長7.8%，是歷年同期次高；單季合併毛利率20.91%，較去年第4季21.42%減少0.5個百分點，是2016年第1季以來單季低點；單季合併營業利益9.45億元，營益率9.72%，較去年第4季8.99%微增0.73個百分點，是2016年首季來單季次低。

華新科第1季稅後獲利8.66億元，較去年第4季9.47億元減少8.6%，是2017年第4季以來單季次低，第1季每股基本純益1.79元，低於去年第4季EPS 1.95元。

華新科先前指出，COVID-19疫情在中國和香港地區確診人數攀升，阻礙部分物流，加上2月有農曆春節放假、工作日減少，影響訂單履行。

華新科今天董事會也決議擬配發2021年現金股利每股4.5元，若以去年每股稅後純益16.35元粗估，現金盈餘配發率約27.5%。

展望第2季，法人預估華新科第2季業績有機會較第1季佳，第1季平均稼動率約7成，預估第2季稼動率較第1季略增，下半年期待旺季表現。（編輯：黃國倫）1110503

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