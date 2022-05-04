CCL廠首季報喜 台光電、聯茂股價穩健

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（中央社記者江明晏台北4日電）銅箔基板 （CCL）台光電、聯茂首季財報出爐，台光電每股純益為3.98元，創近10年來同期新高，帶動股價收復5日線，聯茂今天也力守紅盤。

台光電第一季營收新台幣99.19億元，較去年同期大幅成長23.92%，主要是基礎建設網通類產品市占持續增加，出貨大幅成長所致，首季毛利率25%，稅後純益13.26億元，每股純益3.98元，皆創近10年來同期新高。

台光電表示，持續在伺服器市場擴張，除了傳統伺服器架構外，亦切入ARM 架構，預計在新伺服器平台的市占率將再大幅成長；另外，400G交換器產品的滲透率在今年會有50%以上的成長，而台光電的市占率會較前一代產品有十倍以上的成長。

台光電今天股價上漲近4%，至223.5元，收復5日線。

銅箔基板廠聯茂首季財報出爐，受惠伺服器與車用市場成長動能穩健，但市場不確定因素壓縮毛利，稅後純益 8.09 億元，每股純益 2.11 元，仍改寫歷史同期新高。

展望第2季，聯茂指出，雲端運算資料中心與汽車應用電子終端需求持續成長，但留意市場風險變化，不過看好既有出貨動能持續，有望帶動全年營收續創新高。

聯茂近期股價止跌回升，今天股價小漲1元，至105.5元。（編輯：郭無患）1110504