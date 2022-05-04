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手機報稅占網路申報33% 財部估今年可達百萬戶

2022/5/4 18:07
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（中央社記者張璦台北4日電）報稅季開跑，財政部今天表示，截至5月3日，網路辦理結算申報件數達61萬件，較去年同期成長20%，其中採用手機報稅達20萬件、年增4萬件，占網路申報比率為33%；賦稅署官員表示，樂觀預期今年手機報稅達標100萬戶。

5月報稅季登場，因應疫情，財政部展延申報期限至6月30日，各地區國稅局加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務時間，也調整為6月24日、27日至30日每日中午；6月30日結算申報截止日，則延長收件時間至晚間7時。

財政部賦稅署今天公布綜合所得稅申報情形，截至5月3日，採用網路辦理結算申報件數為61萬件，較去年同期的51萬件大幅成長20%。

手機報稅2.0今年登場，新增「編修功能」及增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」，便利性提升；賦稅署官員指出，到5月3日止，採用手機報稅件數達20萬件，較去年同期增加4萬件，占網路申報比率為33%。

至於認證方式，選用行動電話認證件數達33萬，較去年同期增加11萬件，占網路申報比率為54%。

賦稅署官員補充，目前掌握的數據為網路申報件數，人工申報統計尚未出爐。財政資訊中心官員指出，以去年而言，630萬申報戶中，約420萬戶採用網路申報，比例相當高。

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此外，賦稅署指出，鑑於近期疫情升溫，為減少接觸、降低染疫風險，希望民眾儘可能在家使用手機、平板或電腦進行網路報稅，並利用多元方式繳稅。

適用稅額試算服務的納稅義務人，可多利用線上登錄、電話語音回復確認或直接繳稅，以完成申報；民眾在6月30日前以網路申報或稅額試算服務線上登錄、電話語音回復完成申報的退稅案件，都可適用第一批7月29日退稅。（編輯：張均懋）1110504

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