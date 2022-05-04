中國封控干擾 研華估第2季營收微降

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（中央社記者江明晏台北4日電）工業電腦龍頭研華表示，受到中國封控等影響物流與產能，第2季營收估較首季下滑1.4%至5%，但訂單仍十分暢旺，需求不會消失，只是遞延，接下來的季度會努力追趕。

工業電腦龍頭研華今天舉行法人說明會，今年第1季合併營收達161.2億元，季增2%，年增22.5%；首季稅後淨利新台幣25.72億元，季增13%，年增34%，每股盈餘3.32元，創單季新高。

事業群方面，研華第1季以嵌入式物聯網平台事業群、應用電腦事業群、服務物聯網事業群表現最佳，營收分別年增27%、86%及66%。在區域表現方面，北美、歐洲及新興市場營收分別年增32%、31%及70%，所有區域都有雙位數成長；俄烏則不到1%的占比

研華指出，首季接單出貨比（B/B Ratio）為1.36，訂單去化狀況已逐步改善，回歸到健康水位，有比去年暢旺。

展望第2季，受4月中國大陸昆山廠區物流封控管制影響，以及零組件物料缺貨影響，基於美元平均匯率28.9的假設，第2季營收預估5.3億至5.5億美元，約新台幣約153.17億元至158.95億元，相較於今年第1季161.2億元，季減1.4%至5%，第2季毛利率預估36.5%至38.5%，營益率16%至18%。

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研華說明，針對中國封控管制影響，可分為產能和物流兩層面來看，物流影響比較大，產能方面由於研華有彈性高科技製造，台灣產能可以即時因應；目前5月中旬產能利用率大概50到60%，月底可以回到正常，但昆山、上海物流比較有挑戰，第2季也是缺料挑戰的一季，造成營收會略低於首季，但訂單端依然非常暢旺，需求不會消失，只是遞延，接下來的季度會努力追趕。

研華指出，先前已反映零組件成本上漲調漲，依照不同產品線成本約有3到8%的漲幅，未來在反映成本這一塊，未來會根據不同區域檢視、疏理進行合理漲價，暫時無明確時間表和調幅。（編輯：黃國倫）1110504