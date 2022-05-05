MSCI調整5/13公布 法人估台股權重小降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北5日電）指數編纂公司MSCI（明晟）將於13日公布調整結果，並於31日收盤生效。投顧法人表示，考量MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，研判台股權重將小幅調降，且力積電、長榮航納入成分股機率較高。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎，每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

統一投顧分析，台股加權指數在1月初創下歷史新高點18619點後，受到外資持續調節台股，以及中國、台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響，加權指數呈現回檔走勢，於4月下旬跌破17000點，拖累MSCI台灣權重由前次調整後的16.37%下降至16.15%。

4月以來MSCI台灣指數下跌8%，表現位於新興市場各國後段位置，統一投顧認為，在今年MSCI仍無提升中國A股納入因子的計畫下，權重回歸以指數表現、國家重要性做評斷基準。考量MSCI台灣指數表現略遜於MSCI中國指數，加上MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，故研判台股權重將小幅調降。

根據統一投顧的資料，今年第1季個股市值排名居前100名、自由流通比率高且尚未納入MSCI成分股的個股包括力積電、長榮航、華航、華新、裕融、臺企銀、信驊、大成鋼等。

考量市值變化及落後成分股抽換，統一投顧預期，今年第1季市值排名第50名的力積電、第51名的長榮航在這次MSCI季度調整中納入成分股機會較高。

統一投顧也提醒，合一及上銀今年第1季市值排名跌到百名之外，要提防本次MSCI調整有遭到移除成分股的風險。（編輯：楊蘭軒）1110505