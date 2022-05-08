代工廠本週法說連發 聚焦中國封控影響蘋果供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）本週代工大廠包括鴻海和英業達將舉行法人說明會，預期和碩、廣達、仁寶等將公布4月營收和第1季綜合損益，中國本土COVID-19疫情封控和晶片缺料對蘋果（Apple）產品代工影響，將是市場關注焦點。

蘋果（Apple）在4月底與法人談話便示警，到6月底的單季，iPad平板和高階MacBook Pro筆電仍受供應鏈限制影響，這也會影響蘋果截至6月底單季的營收表現，預估衝擊營收規模約40億美元至80億美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，供應鏈受限主要集中在中國上海地區，儘管幾乎所有工廠重啟，但需要一段時間才能回復到正常生產水位。

產業分析師郭明錤在5月初個人推特（Twitter）貼文分析，蘋果將關鍵零組件優先調配給iPhone，是iPad本季營收將下滑的主因之一；若中國疫情受控，他預期2個月內供應鏈受限狀況將會明顯改善；中國封控並未影響蘋果今年未公布新品的推出時程，主要是供應鏈管理得宜。

觀察蘋果iPhone全球組裝產能分布，美系外資法人日前分析，中國鄭州地區占比約40%，江蘇地區占比約30%至35%，深圳地區占比約20%，另外印度占比不到5%。

外資法人指出，第2季通常是iPhone組裝量產季節性淡季，預估平均產能利用率約50%至60%，因此留有彈性產能空間，若有需要，可讓部分iPhone組裝訂單在多個生產基地之間調配，iPhone組裝不受中國封控影響。

iPhone組裝大廠鴻海日前指出，第2季能見度大約與市場預期相當，但疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響。

美系外資法人先前報告分析，儘管iPhone第2季備貨量仍有季節性淡季因素，不過平板電腦、筆記型電腦、雲端伺服器等市場需求持穩，可抵消iPhone備貨量季減影響，預估鴻海第2季業績可維持在新台幣1.35兆元區間，較第1季小幅季減4%左右，較去年同期持平，拚同期新高。

不過蘋果其他產品代工可能受到上海和昆山地區封控影響，MacBook組裝廠廣達在4月中下旬指出，上海廠占筆電產能20%，已恢復少量筆電和非筆電產品出貨，但仍受到物流及缺料等影響，拚第2季後半段追回出貨進度。

美系外資法人分析，廣達80%筆電產能位於中國重慶，廣達伺服器產能分布在重慶、台灣、泰國，預估上海封控對廣達第2季筆電出貨影響程度約1%至4%。

iPad代工廠仁寶昆山廠區5月起已復工，美系外資法人分析，昆山廠區占仁寶筆電產能比重約50%，其他50%產能在重慶和成都地區，仁寶昆山廠區可實施閉環管理，儘管零組件供應鏈受限和物流仍是問題，仁寶第2季筆電出貨可季增6%至9%區間。

觀察其他代工廠布局，緯創昆山廠主要生產物聯網及中小尺寸面板模組，緯創在6日指出，昆山廠並未生產筆電，已恢復正常運作，但物流仍有限制，可能影響5月出貨；緯創預期第2季筆電出貨逐月往上趨勢不變，推估第2季筆電與桌上型電腦出貨都將季增個位數百分點。

AirPods代工廠英業達上海廠生產企業用伺服器及智慧裝置為主，英業達6日指出，由於中國封城造成供應鏈缺料，5月筆電出貨可能較4月大幅減少，推估第2季整體筆電出貨將與第1季持平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美系外資法人指出，英業達和緯創筆電產能主要在重慶和成都廠區，產能不受封控影響。

外資法人分析，中國上海和昆山地區封控，對代工廠4月營收仍造成部分影響，因為昆山地區是印刷電路板（PCB）和機構件等關鍵零組件的重要生產基地，廠商庫存水位已降到2週至4週；若封控趨緩，由於整體客戶端訂單並未變動，預估代工廠在5月和6月出貨可透過輪班調整回補業績表現。（編輯：黃國倫）1110508