台灣精銳每股200元轉上市 未見蜜月行情力守平盤

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）行星式減速機和齒排傳動零配件設計製造商台灣精銳今天以每股新台幣200元由興櫃轉上市，不過受到台股早盤大跌逾200點影響，開盤一度由紅翻黑震盪，力守平盤，未見上市蜜月行情。

展望今年營運，台灣精銳董事長張重興6日指出，今年逐步進入成長曲線，台中中科后里園區三廠正準備新產品，只要超過生產節點，成本規模一致，營業額增加就可回饋於毛利率成長。

展望毛利率走勢，張重興指出，台灣精銳提前部署材料，並透過產能效益控制成本，預估今年下半年毛利率仍可維持近50%水準。

不過為了反映部分成本，張重興透露，台灣精銳規劃7月和明年1月將各漲價1次，幅度約3%至4%。

法人預估，台灣精銳今年業績成長約兩位數百分點，高利潤的減速機產品助攻。

台灣精銳第1季自結合併營收新台幣8.61億元，單季稅後淨利3.67億元，純益率達到42.62%，每股基本純益5.03元。

法人指出，台灣精銳在全球市占率約10.3%。從產品應用來看，工具機占比2成，電子和半導體產業占比約2成，光電業占比2成，汽車業占比10%，食品醫療美妝占比15%，生醫產業占比5%，物流業占比5%。（編輯：郭無患）1110509