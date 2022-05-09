蔡總統：台灣具發展國際金融實力 產官學續合作育才

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國立政治大學國際金融學院9日揭牌，總統蔡英文（圖）致詞表示，台灣擁有良好國際信用和豐沛外匯存底，具備發展國際金融堅強實力，產官學將繼續合作培養跨領域金融人才，台灣金融產業進一步與國際接軌。中央社記者郭日曉攝 111年5月9日

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（中央社記者張璦台北9日電）政大國際金融學院今天正式揭牌，總統蔡英文表示，台灣擁有良好國際信用和豐沛外匯存底，具備發展國際金融堅強實力，產官學將繼續合作培養跨領域金融人才，台灣金融產業進一步與國際接軌。

國立政治大學國際金融學院揭牌典禮今天登場，蔡總統、教育部長潘文忠、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫、央行總裁楊金龍、金管會副主委邱淑貞、銀行公會理事長呂桔誠、金融總會理事長許璋瑤、金融研訓院董事長吳中書，及27家金融機構代表出席，政界、金融界共襄盛舉。

蔡總統致詞時表示，今天很高興回到曾任教的大學，見證國際金融學院揭牌典禮，她猶記在政大教書時，覺得公企中心「歷史悠久」，如今煥然一新，適合金融學院進駐。

她指出，今天與會陣容堅強，有來自學術、產業界的領袖和政府代表，眾人任務只有一個，就是結合能量，攜手培養下一世代跨領域國際金融人才，加速台灣邁向亞洲企業資金調度中心，以及高階資產管理中心的步伐。

蔡總統表示，金融自由化、全球化之下，台灣擁有良好國際信用和豐沛外匯存底，有發展金融業務的穩健基礎，以及發展國際金融堅強實力；面對後疫情時代，台灣不僅要把握新興金融趨勢，強化創新思維，持續提升產業競爭力，也要培養一代代的年輕人才，讓台灣金融產業進一步與國際接軌。

蔡總統說，政大擁有卓越的文法商師資團隊，未來，政大國際金融學院將採雙語授課，以國際資產管理、金融創新與商品、ESG責任投資與普惠金融、金融法遵與監理等4大主軸為課程模組，並結合產業量能，培育人才。

她指出，政大國際金融學院這樣兼顧理論與實務的課程是「好上加好」，成為高等教育辦學新模式，感謝政大支持政府的培育人才政策，以及27家金融機構挹注資源，推動學院成立、營運，政大國際金融學院揭牌是一個起步，未來產官學要繼續攜手努力，讓台灣金融邁向世界舞台，走得更遠、更快。（編輯：楊蘭軒）1110509