科技部：中國封城恐衝擊科學園區產值 但目前尚可控

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（中央社記者蘇思云台北9日電）立委關注疫情、中國封城對台灣科學園區的影響，科技部長吳政忠表示，科學園區每天都有回報確診情形，中國封城影響全球供應鏈，最終可能會影響台灣的科學園區產值，不過目前還算可控。

立法院教育及文化委員會今天邀吳政忠就我國太空發展現況與未來布局，以及跨部會署科技計畫執行成效與檢討進行專題報告，並備質詢。近期疫情升溫，國民黨立委林奕華關注科學園區疫情控制狀況以及中國大陸封城是否可能影響台灣科學園區營運。

吳政忠指出，在疫情部分科學園區每天都有回報，目前分艙分流一切正常運作，確診比例也在可控制範圍中。

至於中國封城影響全球供應鏈，是否可能衝擊台灣科學園區產值。

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吳政忠坦言，中國是全球重要的製造國，封城會對全球供應鏈造成一定程度的影響，最後可能還是會影響到台灣的科學園區，不過到目前為止還可以掌控。今年第2季、第3季除了中國封城等因素外，還有原物料上漲造成通膨的議題、升息等因素，也可能降低市場終端需求，相關議題都要持續留意、盡量超前部署。

至於科學園區的用電問題，吳政忠指出，三個科學園區平常都有固定在跟台電溝通，相關電網也有特別處理。（編輯：趙蔚蘭）1110509