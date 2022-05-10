首季房屋拍賣移轉減逾1成 業者：房市活絡所致

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房仲業者指出，近年屋主若需變現多能在一般市場去化，讓法拍市場供給及移轉降至低水位。圖為高處俯瞰台北市區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北10日電）全台今年首季房屋拍賣移轉量年減18%，創統計以來同期第二低移。業者指出，房市近年受回流資金帶動，價量俱增，屋主若需變現多能在一般市場去化，讓法拍市場供給及移轉降至低水位。

住商機構引述內政部統計資料指出，今年首季全國拍賣移轉共1014棟，僅比2016年房地合一上路的1011棟高出3棟，創下統計以來同期第二低移轉量。

觀察六都第一季拍賣表現，除桃園市因去年比較基期低，使今年拍賣移轉年增達20.5%，其他五都今年首季拍賣移轉量都下滑，以新北市降幅最大，年減41.2%，其餘為台北市年減22.6%，台中市及高雄市皆年減7.1%。

至於年減1.3%的台南市，自2019年起每年首季拍賣量都維持在70幾棟，是六都中拍賣移轉量最少的區域。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，過去幾年法拍市場中有些建商及法人因資金周轉問題，導致其所有的不動產流入法拍市場，但COVID-19疫情爆發後，各國量化寬鬆貨幣政策帶起的資金潮湧入不動產市場，諸多建案短時間內售罄，甚至出現買方追價購屋的情況，不動產在一般市場即可迅速去化，淪至法拍市場的物件減少。

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郎美囡以新北市為例指出，新北市今年首季買賣移轉6406棟、年增幅8.9%，顯見一般市場可消化大量物件，資金動能強，讓法拍市場的供給與移轉降至低水位。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，由於長期低利環境與寬鬆銀根，讓房屋所有權人即便資金緊迫，透過降價出售或是寬限期、轉貸等方法可以稍解燃眉之急，然而中央銀行3月宣布升息1碼後可能還有升息計畫，在屋主貸款負擔愈來愈重之下，多年來低利環境促成的低法拍量，可能出現變化。（編輯：郭無患）1110510