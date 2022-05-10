更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎
國際

烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九宮格匡列爭議多 教育部：請學校從寬認定防疫假
首頁 / 證券

樺漢4月營收破80億元創同期高 封控遞延部分出貨

2022/5/10 19:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢受惠於多角化經營及全球布局，今天公布4月合併營收新台幣81.7億元，月減14.6%，年增16.4%，續創歷年同期新高。中國封控雖使樺漢部分訂單遞延出貨，但生產動能未受影響。

樺漢累計今年1至4月合併營收323.9億元，年增19%；3大事業體設計製造、品牌通路、系統整合今年前4個月營收分別年增10.4%、2.7%、47%。

樺漢透過新聞稿說明，北美市場自去年下半年起隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封及經濟重啟，娛樂博弈、零售及金融等各產業逐步復甦，帶動樺漢主要客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品出貨。

樺漢指出，中國封城導致物流、原料供應交期不穩定，部分訂單遞延出貨，約影響集團第2季合併營收低於1.5個百分點，但配合當地政府採封閉式生產，生產動能並未受到影響。

以樺漢目前掌握到的物流與生產排程來看，B/B Ratio（接單/出貨比值）維持在1.25至1.3的水準，隨著後續料況到位、疫情緩解，B/B Ratio有機會於第3季來到1.2。（編輯：黃國倫）1110510

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族