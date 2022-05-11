亞股走勢分歧 投資人憂心通膨

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（中央社香港11日綜合外電報導）在投資人關切通膨飆升，以及油價起伏波動的情況下，華爾街股市昨天走勢震盪，亞洲股市今天漲跌不一。

近幾週來，全球股市在通膨疑慮、俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國防疫封城造成全球供應鏈大亂等因素影響下，股市走勢劇烈震盪，投資人猶如坐雲霄飛車。

中國4月出口創近2年低點，加上數據顯示中國消費者通膨以近半年來最快速度攀升，引發全球投資人不安。部分投資人已就因應最糟狀況做準備。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「股市投資人開始準備因應經濟衰退，在利率變化穩定下來前，壓力將繼續存在。」

美國總統拜登（Joe Biden）透露，他的行政團隊正在討論解除中國關稅，試圖掌控通膨後，市場信心為之一振。

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）今天在報告中表示：「這對今天的美股指數期貨帶來提振。不過，即便我們可能已接近通膨高峰，但這不代表通膨會急降。」

10日美股道瓊指數連續第4天收跌，標準普爾500指數微幅收高。科技股為主的那斯達克指數上漲1%。

亞股今天則是走勢分歧，日股日經指數收漲0.2%，來到26213.64點。港股恆生指數收漲0.97%，來到19824.57點。上海綜合股價指數漲0.8%，來到3058.70點。台北、首爾、馬尼拉和新加坡股市收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110511