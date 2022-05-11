長榮謝惠全：第3季樂觀 但美西碼頭工換約不好談

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（中央社記者賴言曦台北11日電）長榮海運總經理謝惠全今天表示，航運市場第2季雖不能優於第1季，但預料不會太差，且由於第3季進入傳統旺季，整體看起來還是「非常非常樂觀」。

美國西岸碼頭工人換約談判昨天正式展開，謝惠全表示，勞資雙方都希望能維持正常，各方也都提出各自期待的方案，但在碼頭自動化方面方面勞資雙方想法不同調，預料談判過程應該不是很容易。

因通貨膨脹影響，美國總統拜登（Joe Biden）近期表示考慮取消對中國進口的關稅。謝惠全認為，拜登若解除中國進口關稅，頂多只是貨源回流多一點到中國大陸，不過當前美元表現強勢，進口成本低，部分抵銷通膨對美國帶來的影響，因此對航運業來說還是會有挹注。

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台北市輪船商業同業公會同業公會今天舉辦第18屆第1次理監事會議，陽明海運董事長鄭貞茂當選理事長，長榮海運董事長張衍義接任常務理事。

鄭貞茂當選後受訪表示，這兩年是航運業興起的「特殊年代」，不過當前船員人力短缺，未來台北市輪船公會將配合航港局赴偏鄉招募、培育人才，以及協助推動船員兵役鬆綁等法規面問題，盡力協助各項會務推動。（編輯：黃國倫）1110511