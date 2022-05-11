巨大集團首季每股稅後賺4.86元 單季次高

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（中央社記者潘智義台北11日電）自行車廠巨大集團董事會今天通過第1季財報，受惠美元升值帶來匯兌利益，稅前淨利新台幣26億元，年增4.2%，稅後淨利18.2億元，年增7.1%，每股稅後盈餘4.86元，創單季歷史次高。

巨大新聞稿說明，集團合併營收222.6億元，年增8%，創單季歷史新高；但在物料、人力及運輸成本上漲的壓力下，以及代工出貨占比提高的影響，毛利率不及去年同期，但仍維持在22.9%，營業利益也較去年同期小幅減少。

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巨大指出，第1季代工業務出貨較以往順暢，帶動集團營收成長；而集團自有品牌在全球3大市場銷售表現，依原幣計算，捷安特美國公司因電動輔助自行車（E-bike）快速成長，營收較去年同期有兩位數成長。

另外，捷安特歐洲公司則受E-bike供貨不及影響，加上去年銷售高基期，營收較去年同期減少1成；捷安特中國內銷表現持平。第1季E-bike銷售額占集團營收26%，依舊是集團重要成長動能。（編輯：林興盟）1110511