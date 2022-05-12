台股量縮築底 盤中15900點附近震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國公布4月CPI，美股下挫，台股今天早盤失守萬六大關，金融跌深，航運撐盤，盤中量縮築底，於15900點附近震盪。法人指出，指數未跌破前波低點，可築底整理。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，市場擔憂美國聯準會（Fed）加速升息，美股4大指數收黑，台股今天早盤跌破萬六大關，最低來到15841.67點，下跌164.58點，金融跌幅明顯，盤中代表中小型股的櫃買OTC指數跌幅收斂，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海撐盤，台股走勢震盪，力求守在15900點之上。

到10時42分左右，加權股價指數來到15878.56點，下跌127.69點，跌幅0.87%，成交值相對收窄來到新台幣1051.23億元，盤中電子股下跌0.42%，金融下挫1.46%，航運相對強勢。航運成交比重13%，電子成交比重54%。

電子權值股台積電盤中小跌近1%，鴻海力守平盤103元，聯發科翻紅小漲，聯電游走平盤下，台達電跌幅收斂至1%內。

ABF載板三雄南電小跌，欣興、景碩小漲；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海力守平盤上，航空雙雄長榮航、華航小跌。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國4月CPI指數年增8.3%，美國科技股下挫，牽動台股失守萬六大關，不過台股盤中仍未跌破前波低點約15734點，形成量縮築底格局，預估今天量能約2300億元。

展望台股後市，簡伯儀表示，只要台股不跌破前波低點，仍可維持整理築底格局，若跌破前波低點，台股走勢可能再回測低檔，建議投資人審慎操作。（編輯：楊蘭軒）1110512