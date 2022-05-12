迪士尼Q2獲利跌 串流服務訂戶增790萬撐業績

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）娛樂業巨頭迪士尼公司（Disney）今天宣布第2季獲利下滑，但電視串流服務與樂園業務蓬勃發展。

迪士尼公布第2季淨利4.7億美元，只比去年同期淨利9.12億美元的一半略高。

但迪士尼表示疫情下滑後，樂園入園人數已有反彈，Disney+電視串流服務訂戶增加790萬，來到1.377億戶。

若再加上迪士尼本身的串流服務Hulu和ESPN，整體訂戶數達2.05億戶。

迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）表示：「我們第2季強勁的財報，包括本土樂園的亮眼表現以及串流服務持續成長，再次證明我們獨樹一格。」

他告訴分析師，迪士尼未來可能調升串流服務訂閱費用，但沒有具體計畫。包正博說，Disney+將追求一個由廣告支持的業務型態。

Disney+新增訂戶數優於分析師預期，與對手Netflix今年首季訂戶數下滑明顯不同。

Disney+新訂戶大增，也讓迪士尼對串流影音未來的疑慮緩解；但迪士尼警告，供應鏈的混亂以及工資上漲仍可能對財務帶來壓力。

包正博承認迪士尼在中國發行影片遇到挑戰。他說，那裡的政治與商業觀點「非常複雜」。

包正博說，「聽到奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）雖未在中國上映，首週票房仍表現亮眼，他深受鼓舞。

迪士尼今天財報出爐後，股價應聲大漲，但盤後交易下跌3%。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110512