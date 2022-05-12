中磊首季獲利創同期新高 稅後每股賺1.29元

中磊首季獲利創同期新高 稅後每股賺1.29元
2022/5/12 18:57
（中央社記者潘智義台北12日電）電信寬頻設備廠中磊電子今天公布第1季歸屬母公司稅後淨利為新台幣3.26億元，創同期新高，較去年同期淨利1.39億元大幅成長135%，合併稅後每股盈餘1.29元，也創同期新高。
中磊透過新聞稿指出，今年第1季合併營收126.74億元，較去年同期營收95.98億元成長32%，首季營收創歷年同期新高紀錄。合併營業利益為3.75億元，較去年同期營業利益1.74億元，年增116%。
中磊說明，全球基礎建設風潮大興，寬頻技術搶進飆速時代，受惠於遠距新興應用帶動資料量暴增，市場湧現頻寬升級強勁需求。
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因此，中磊看好高速光纖接取設備、纜線數據服務（DOCSIS）3.x Cable規格產品、WiFi 6及6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品市場需求。
中磊強調，全球化布局下，既有北美及歐洲市場穩定成長，東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場也積極拓展；並發揮彈性製造優勢，建置台灣、中國、菲律賓及印度4大生產基地。（編輯：黃國倫）1110512
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