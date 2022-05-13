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鴻海富智康子公司BFIH擬印度上市 每股定76盧比

2022/5/13 08:51
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（中央社記者張建中新竹13日電）鴻海旗下富智康印度子公司（BFIH）將在印度上市，首次公開發售暫定每一權益股份價格76盧比，富智康子公司Wonderful Stars Pte.出售部分持股，處分利益約2.98億美元。

鴻海今天公告表示，BFIH為拓展印度地區相關業務市場及增強競爭力，擬向印度國家證券交易所有限公司及孟買證券交易所有限公司首次公開發行印度盧比普通股及申請上市。

鴻海指出，BFIH印度上市將以發行新股及由富智康FIH間接持股100%子公司Wonderful Stars Pte.出售BFIH持股的方式，進行首次公開發售。

BFIH這次暫定以每一權益股份價格76盧比（約新台幣29元）作為發行價格及售股價格。鴻海表示，Wonderful Stars Pte.出售12.5%的BFIH股權，處分利益約2.98億美元。

鴻海指出，於BFIH釋股12.5%及Wonderful Stars Pte.出售12.5%股權後，鴻海對BFIH的間接持股將自63.73%降至約47.8%。（編輯：楊蘭軒）1110513

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