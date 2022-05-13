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台股盤中漲逾200點 站上15800關卡

2022/5/13 10:57（5/13 11:27 更新）
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台股13日電子、航運股反彈，指數開高走高，盤中大漲逾200點，回到15800點之上。（中央社檔案照片）
台股13日電子、航運股反彈，指數開高走高，盤中大漲逾200點，回到15800點之上。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北13日電）美股漲跌互見，亞股轉強，台股今天電子、航運股反彈，指數開高走高，盤中大漲逾200點，回到15800點之上，最高來到15834.75點，台積電漲逾1%；但觀察量能僅稍微增溫，顯示追價買盤仍偏保守。

投資人忙於了解通膨接下來的走勢，與聯邦準備理事會（Fed）可能如何因應之際，美國股市互有漲跌；日、韓、港、陸股全面走揚，台股今天開盤回神反彈。

至10時53分左右，台股加權指數上漲197.15點，來到15813.83點，漲幅1.26%，成交金額新台幣1334.99億元。

觀察類股表現，電子股漲幅明顯，電子成交比重逾5成，航運反彈勁揚、金融股震盪，盤中代表中小型股的櫃買OTC指數上漲近2%。權值股中，台積電反彈，盤中上漲7元，至512元，漲幅1.39%。鴻海上漲1.5元，至103.5元，漲幅1.47%。聯發科上漲2.56%，至841元。

電子股今天漲勢凌厲，力積電上漲逾4%、台勝科盤中漲停；智原、欣興、聯電、金像電等漲幅均在2%之上。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天盤中股價強勢，漲幅都在2%之上。航空雙雄力甩昨天頹勢，反彈走揚，長榮航漲幅近2%、華航小漲1.63%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天走「跌深反彈」格局，但量能僅略為增溫，顯示追價買盤還是有點保守，如果指數沒有明顯突破5日均線15900點附近的反壓區，仍要提防回檔。（編輯：楊蘭軒）1110513

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