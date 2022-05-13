MSCI台灣成分股增華航等4檔 小型指數增17檔
2022/5/13 08:05（5/13 08:27 更新）
指數編纂公司MSCI 13日公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增華航等4檔，剔除鴻準等3檔。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北13日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增華航等4檔，剔除鴻準等3檔；在全球小型指數成分股新增上品等17檔，剔除金可-KY等6檔。調整結果將於31日收盤生效。
統計本次MSCI
調整，華航、長榮航、華新從全球小型指數轉進標準指數；鴻準、上銀、合一從全球標準型指數轉進小型指數。
MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？
- MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。
- 當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。
資料來源：大昌證券
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台股本次在MSCI全球標準型指數成分股新增華航、長榮航、力積電、華新4檔，刪除鴻準、上銀、合一3檔。
在MSCI全球小型指數，台股新增17檔成分股，包括上品、鈺創、長榮鋼、鴻準、創惟、大樹、上銀、中砂、聯華食、合一、台亞、瑞鼎、潤弘、三福化、東鹼、大亞、力智。
台股在全球小型指數刪除6檔成分股，包含安普新、華航、長榮航、金可-KY、日盛金、華新。
MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整；除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加。（編輯：張良知）1110513
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