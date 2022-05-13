電子航運衝鋒台股收漲215點 週線連3黑

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（中央社記者江明晏台北13日電）亞股吹響反攻號角，台股今天開高走高，電子、航運股跌深反彈，金融股震盪，終場指數大漲215.86點，收在15832.54點；但本週指數仍下跌575.66點，週線連3黑。

美國股市互有漲跌，日、韓、港、陸股全面走揚，激勵台股今天開盤回神反彈，盤中漲勢擴大，高點一度來到15860.69點，上漲244.01點。

台股加權指數終場上漲215.86點，來到15832.54點，漲幅1.38%，成交金額2250.45億元。

觀察類股表現，電子股上漲1.48%、航運強彈收漲2.6%，金融股震盪，終場收漲0.39%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲4.24點，收192.28點，漲幅2.25%，率先大盤站回5日均線。

權值股今天普遍走揚，晶圓代工廠台積電回神反彈，終場上漲6元，收511元，漲幅1.19%；鴻海上漲2元，收104元，漲幅1.96%；和碩受到財報與展望不佳拖累，股價下跌4.58%，收64.6元。

MSCI季度調整出爐，台股本次在MSCI全球標準型指數成分股新增華航、長榮航、力積電、華新4檔。力積電終場上漲4.63%，不少電子股今天也漲勢凌厲，欣興上漲逾3%、聯電上漲2.2%。

航運族群方面，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天股價強勢，分別收在143.5元，漲幅3.24%、123.5元，漲幅2.07%、153.5元，漲幅3.37%。航空雙雄受惠入列MSCI全球標準型指數成分股，力甩昨日頹勢，反彈走揚，長榮航漲幅逾2%、華航漲逾3%。

先前漲勢兇猛的解封概念股今天則表現疲軟，山富下跌3.44%、五福下跌逾2%。

投顧分析師表示，台股今天大漲逾215點，初步止跌回升訊號顯現，但建議繼續觀察下週一走勢，看能否持續站穩今天高點，就有機會正式展開反彈行情。（編輯：楊蘭軒）1110513