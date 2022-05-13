更多編輯台推薦新聞：
COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻
科技

Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

廣達上海廠拚6月底完全復工 估第2季筆電季減2成

2022/5/13 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）筆電代工廠廣達公布第1季每股盈餘1.75元，季減27.4%。廣達指出，上海廠從4月中旬開始逐步復工，力拚6月底前達100%復工；在封控影響下，推估第2季筆電出貨將季減20%。

廣達今天召開法人說明會，第1季合併營收新台幣3017.81億元，季減10.9%、年增12.2%，優於往年同期淡季表現；營業淨利73.78億元，季減28.5%、年減14.6%；歸屬於母公司業主稅後淨利67.54億元，季減27.2%、年減4.8%，每股盈餘1.75元。

廣達指出，受到中國封控影響，上海廠4月停工數週，產能雖正在逐步恢復，仍影響第2季生產和交貨。第2季產能明顯低於今年初預估，加上供應鏈問題未解，對第2季營運看法保守。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廣達財務長楊俊烈表示，除了復工人力之外，零組件缺料也是能否滿足訂單的重要因素，目前高階筆電和伺服器出貨較不受影響，廣達上海廠目標第2季底達到100%復工，預估第2季整體筆電出貨將季減20%。

廣達副董事長暨總經理梁次震說，上海封控對廣達帶來許多困難與挑戰，不過當地政府允許廣達從4月中旬起逐步復工，5月狀況已有所改善，希望5月底能再提升復工率。（編輯：張均懋）1110513

延伸閱讀
廣達製造城員工亂象 凸顯上海防疫封城困境
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族