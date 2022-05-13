廣達上海廠拚6月底完全復工 估第2季筆電季減2成
2022/5/13 18:29
（中央社記者吳家豪台北13日電）筆電代工廠廣達公布第1季每股盈餘1.75元，季減27.4%。廣達指出，上海廠從4月中旬開始逐步復工，力拚6月底前達100%復工；在封控影響下，推估第2季筆電出貨將季減20%。
廣達今天召開法人說明會，第1季合併營收新台幣3017.81億元，季減10.9%、年增12.2%，優於往年同期淡季表現；營業淨利73.78億元，季減28.5%、年減14.6%；歸屬於母公司業主稅後淨利67.54億元，季減27.2%、年減4.8%，每股盈餘1.75元。
廣達指出，受到中國封控影響，上海廠4月停工數週，產能雖正在逐步恢復，仍影響第2季生產和交貨。第2季產能明顯低於今年初預估，加上供應鏈問題未解，對第2季營運看法保守。
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廣達財務長楊俊烈表示，除了復工人力之外，零組件缺料也是能否滿足訂單的重要因素，目前高階筆電和伺服器出貨較不受影響，廣達上海廠目標第2季底達到100%復工，預估第2季整體筆電出貨將季減20%。
廣達副董事長暨總經理梁次震說，上海封控對廣達帶來許多困難與挑戰，不過當地政府允許廣達從4月中旬起逐步復工，5月狀況已有所改善，希望5月底能再提升復工率。（編輯：張均懋）1110513
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