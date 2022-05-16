鴻海資源挹注樺漢董事會 強化經營管理及財務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北16日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢將於6月23日股東會改選董事，鴻海旗下寶鑫國際改派具備經營管理專長的張傳旺、財務金融專長的洪美慧為董事候選人，藉此強化投資後的管理。

樺漢向中央社記者說明，原本4席董事調整為3席，是因為公司治理3.0要求企業如果有董事長兼任執行長或總經理，在明年底前需要增加1席獨董。樺漢今年剛好改選董事，為符合金融監督管理委員會要求，決定一步到位。

針對寶鑫國際投資改派法人代表張傳旺、洪美慧，樺漢表示，是因為母集團為強化投資後的管理，改派具備經營管理和財務金融專長的人才。

樺漢董事會架構原本包括4席董事、3席獨董，今年改為3席董事、4席獨董。樺漢現任董事包括鴻海採購長褚承慶、寶鑫國際法人代表樓朝宗及鄧嘉麟，皆不在今年候選名單內，僅樺漢董事長朱復銓被提名。

獨立董事方面，今年4名候選人包括東吳大學會計系教授蘇裕惠、前花旗金融市場暨證券服務事業群副總裁文妙心、前勤業眾信聯合會計師事務所國際稅務及併購交易負責人張豐淦，以及業界出身的詹心怡。

樺漢今年第1季合併營收達新台幣242.7億元，年增20.2%，3大事業營收比重分別為設計製造17%、品牌通路43%、系統整合40%；在接單組合優化、成本費用控制下，歸屬於母公司稅後淨利約3.1億元，年增59.6%，創歷年同期新高；每股盈餘2.97元，為同期次高。（編輯：趙蔚蘭）1110516