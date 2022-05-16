新潤興業每股擬配現金股利3元 殖利率11.19%

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（中央社記者賴言曦台北16日電）上櫃建商新潤興業今天透過新聞稿表示，為落實獲利回饋股東政策，董事會通過每股擬配發現金股利新台幣3元，以新潤興業今天收盤價26.8元參考計算，殖利率為11.19%。

新潤興業2021年合併營收39.75億元、年增37.7%，營業利益5.57億元、年增15.2%，稅後純益4.22億元、年增10%，每股稅後純益（EPS）3.08元。

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新潤興業表示，新潤興業以完工交屋認列營收，今年在手建案中，土城與泰山塭仔圳重劃區的兩大建案皆已完銷，預期今年完工交屋認列營收的還有位於土城「新潤心城」及桃園航空城「明日莊園」，合計總銷金額達40.8億元，全年營收來源無虞。

展望後市，新潤興業表示，明年在南港、泰山、淡水、桃園高鐵特區及桃園蘆竹機捷A10站還有7個建案預期完工，合計總銷金額約134.5億元；穩健布局北台灣自住市場，中長期營收動能來源無虞。（編輯：張均懋）1110516