財部強化外控監督 首次成立國有地開發案廉政平台

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部宣布，針對國產署原址改建案及搭配的地上權基地，首次成立國有地合作開發案採購廉政平台，希望藉此發揮外控監督力量，讓重大採購案順利完成。

財政部國有財產署啟動「台北市大安區仁愛段五小段225地號等國有土地合作開發案」採購廉政平台，並於今天舉行宣示說明會。

財政部政務次長莊翠雲表示，為守護重要採購案、積極配合行政院政策，今年由財政部國產署就國有土地合作開發案，成立採購廉政平台，秉持「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」內涵，促進行政與司法機關合作，引入專業機關及外部專家學者、公民團體的參與，以協助順利執行採購作業。

財政部說明，台北市大安區仁愛段五小段225地號等國有土地合作開發案，即是國產署辦公廳舍原址改建案（仁愛段基地），以及所搭配的地上權基地南港段、中山段商業區土地。

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這次宣示說明會由國產署署長曾國基親自主持，並邀請法務部廉政署副署長沈鳳樑、台灣台北地方檢察署主任檢察官張智堯、國際透明組織協會常務理事葉一璋，以及中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、台灣世曦工程顧問公司的代表等共同參加。

財政部表示，與會人員分別以產、官、學及司法的角度進行交流，期透過採購廉政平台，發揮外控監督力量，避免不當干擾和施壓，以順利推動業務，並維護廠商合法權益，獲取民眾信賴，使重大採購案如期、如質、無垢完成。（編輯：林興盟）1110516